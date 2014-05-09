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فتحي مبروك: أنتظر عودة ' جدو الحقيقي '

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فتحي مبروك: أنتظر عودة ' جدو الحقيقي ' فتحي مبروك: أنتظر عودة ' جدو الحقيقي '

أكد فتحي مبروك المدير الفني للأهلي أنه ينتظر عو دة مهاجمه محمد ناجي جدو إلى سابق مستواه الحقيقي.

وكانت أنباء قد تواترت عن رغبة جدو ف يالرحيل من القلعة الحمراء، وهو ما نفاه الجهاز الفني للفريق يوم الخميس.

وقال مبروك لـFilGoal.com "جلست مع جدو قبل مواجهة الاتحاد وطالبته بالتركيز في الفترة المقبلة".

وتابع "احتاج بشدة لعودة جدو الحقيقي، هداف إفريقيا، نجم الأهلي، والمحترف في الدوري الإنجليزي".

وخاض جدو تجربة احترافية في هال سيتي الإنجليزي ليقوده إلى التأهل للدوري ولكنه عاد في يناير 2014 بسبب تعرضه للإصابة.

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