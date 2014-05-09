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ريكاردو يطالب بإبعاد سعفان عن الجهاز الفني للإسماعيلي

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ريكاردو يطالب بإبعاد سعفان عن الجهاز الفني للإسماعيلي ريكاردو يطالب بإبعاد سعفان عن الجهاز الفني للإسماعيلي

طالب ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى بإبعاد سعفان الصغير مدرب حراس المرمى من الجهاز الفني للفريق بسبب مشاكله المتكررة.

وعلم FilGoal.com أن المدرب البرازيلى سيرفع مذكرة إلى مجلس الإدارة بسبب دخول سعفان في خلاف مع أفراد الجهاز الفني والطبي في أكثر من مناسبة.

وكان سعفان قد دخل في أزمة مع الجهاز الطبي بالدراويش في مران الفريق مساء الجمعة مما دفع المدرب البرازيلي للمطالبة بإخراجه من الملعب.

وعندما رفض سعفان الخروج أكد ريكاردو أنه سيرفع مذكرة للإدارة لإبعاده عن الفريق لعدم التزامه بالتعليمات.

وتعرض سعفان إلى الإيقاف أربعة مباريات بسبب دخوله في مشكلة مع أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك في مباراة الفريقين الأخيرة بالدوري.

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