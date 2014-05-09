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غدًا.. الزمالك يستأنف تدريباته فى نفس موعد مباراة دجلة

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غدًا.. الزمالك يستأنف تدريباته فى نفس موعد مباراة دجلة غدًا.. الزمالك يستأنف تدريباته فى نفس موعد مباراة دجلة


> يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته غدًا السبت في تمام الرابعة عصرًا، وهو نفس موعد مباراة الفريق أمام وادى دجلة المقرر لها الثلاثاء المقبل بالأسبوع الـ21 للدوري الممتاز.

وجاء قرار الجهاز الفنى للزمالك بالتدريب في هذا التوقيت حتى يعتاد اللاعبون على اللعب في هذا التوقيت، خاصة أن جميع المباريات الماضية التي خاضها الزمالك مساءً، لذلك فضل ميدو خوض اللاعبين التدريبات الفترة القادمة في الرابعة عصرًا.

جدير بالذكر أن المدير الفني لنادي الزمالك قد منح لاعبيه راحه اليوم الجمعة بعد مباراة نهضة الودية .

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