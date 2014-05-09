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بالصور…محلب يزور مناطق صناعية والأرض المخصصة لاقامة سفارة مصر في غينيا

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بالصور…محلب يزور مناطق صناعية والأرض المخصصة لاقامة سفارة مصر في غينيا بالصور…محلب يزور مناطق صناعية والأرض المخصصة لاقامة سفارة مصر في غينيا

قام  المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء  بعدة زيارات ميدانية تضمنت زيارة المنطقة الصناعية البترولية، وتعرف خلال تلك الزيارة على الإمكانات البترولية لغينيا الاستوائية، وآفاق التعاون معها فى هذا المجال.

كما زار رئيس الوزراء مشروع الـ 1000 وحدة سكنية التى قامت شركة المقاولون العرب بتنفيذها، حيث أشاد محلب بمستوى التنفيذ، كما أعرب عن ترحيبه برغبة الجانب الغينى فى تكرار التجربة فى جمهورية ليبيريا بإنشاء 500 وحدة سكنية تنفذها المقاولون العرب بتمويل من حكومة غينيا الاستوائية.

كما تفقد رئيس الوزراء موقع الأرض المخصصة لإقامة سفارة فى مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، حيث تجرى دراسة إمكانية إنشاء المبنى من جانب شركة المقاولون العرب بالتعاون مع وزارة الخارجية. واختتم محلب جولاته بزيارة مقر شركة المقاولون العرب فى مالابو، واطلع على عرض توضيحى حول حجم الأعمال والمشروعات التى قامت بتنفيذها والتى تقدر بنحو 1.6 مليار دولار منذ عام 2004 وحتى الآن.

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