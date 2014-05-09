استقرار شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

غلب الارتفاع على أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن اليوم الجمعة، آخر جلسات التداول، فيما عدا شهادات إيداع البنك التجاري التي سجلت انخفاضا.

وانخفضت شهادات ايداع البنك التجاري الدولي 05ر0 نقطة بنسبة 0.95% لتسجل 99ر4 دولار، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 02ر5 دولار، بينما كان أقل مستوى لها 98ر4 دولار.

واستقرت شهادات ايداع أوراسكوم تيليكوم عند 85ر0 دولار، حيث كان أعلى مستوى لها في الجلسة 85ر0 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 78ر0 دولار

كما استقرت شهادات ايداع أوراسكوم للإنشاءات عند 05ر42 دولار، وحافظت شهادات إيداع مؤسسة هيرمس القابضة على مستواها عند 45ر3 دولار.

ا.ش.ا