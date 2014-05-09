أخبار عاجلة

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب -
«هيونداي» تكشف عن صورة تشويقية لسيارتها المرتقبة «كونا 2018» -
عانى من الوحدة وهكذا أوصاه والده قبل رحيله.. 14 معلومة عن هيثم أحمد زكي -
أدوار «أمينة رزق» كانت شرطًا لالتحاقها بالتمثيل.. 13 معلومة عن عواطف حلمي -
درس «الرسم» وعمل «صبي مكوجي» لمساعدة أسرته.. ما لا تعرفه عن علي الحجار -
جبل طارق.. أولى مشاكل أوروبا بعد "بركسيت" -
هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح" -
حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور) -
روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو -
فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

استقرار شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

Google+ Print
استقرار شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن استقرار شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

غلب الارتفاع على أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن اليوم الجمعة، آخر جلسات التداول، فيما عدا شهادات إيداع البنك التجاري التي سجلت انخفاضا.

وانخفضت شهادات ايداع البنك التجاري الدولي 05ر0 نقطة بنسبة 0.95% لتسجل 99ر4 دولار، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 02ر5 دولار، بينما كان أقل مستوى لها 98ر4 دولار.

واستقرت شهادات ايداع أوراسكوم تيليكوم عند 85ر0 دولار، حيث كان أعلى مستوى لها في الجلسة 85ر0 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 78ر0 دولار

كما استقرت شهادات ايداع أوراسكوم للإنشاءات عند 05ر42 دولار، وحافظت شهادات إيداع مؤسسة هيرمس القابضة على مستواها عند 45ر3 دولار.

ا.ش.ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا