غدًا..فريق عمل مشروع “تنمية إفريقيا ونهر الكونغو” يعقد مؤتمرًا صحفيًا

ينظم فريق عمل مشروع “تنمية إفريقيا ونهر الكونغو” غدا السبت مؤتمرا صحفيا لشرح التفاصيل العلمية المتاحة للمشروع وعرضها على جميع وسائل الإعلام ، كما سيقوم فريق العمل بعرض آخر التطورات الخاصة بالمشروع وما أسفرت عنه الاجتماعات المغلقة مع المؤسسات الحكومية والخاصة وممثلى القبائل الإفريقية المختلفة.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر المهندس إبراهيم الفيومى خبير التنمية الإفريقية ورئيس المشروع ، والدكتور مهندس أحمد عبد الخالق الشناوى خبير الموارد المائية وتصميمات السدود بالأمم المتحدة سابقا والدكتور عبدالعال حسن عطية الخبير الجيولوجى والباحثة السياسية بالشئون الإفريقية رودينا ياسين والدكتورة نانسى عمر المنسق العام والدكتور حسام طاش خبير الثروة الحيوانية والسمكية وثروت العيسوى المنسق الإعلامى وعادل الأمير مسئول التواصل الجماهيرى ، والعديد من الشخصيات العامة والرموز السياسية الوطنية وعدد من الأفارقة.

ا.ش.ا