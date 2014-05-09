أخبار عاجلة

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب -
«هيونداي» تكشف عن صورة تشويقية لسيارتها المرتقبة «كونا 2018» -
عانى من الوحدة وهكذا أوصاه والده قبل رحيله.. 14 معلومة عن هيثم أحمد زكي -
أدوار «أمينة رزق» كانت شرطًا لالتحاقها بالتمثيل.. 13 معلومة عن عواطف حلمي -
درس «الرسم» وعمل «صبي مكوجي» لمساعدة أسرته.. ما لا تعرفه عن علي الحجار -
جبل طارق.. أولى مشاكل أوروبا بعد "بركسيت" -
هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح" -
حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور) -
روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو -
فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

غدًا..فريق عمل مشروع “تنمية إفريقيا ونهر الكونغو” يعقد مؤتمرًا صحفيًا

Google+ Print
غدًا..فريق عمل مشروع “تنمية إفريقيا ونهر الكونغو” يعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا..فريق عمل مشروع “تنمية إفريقيا ونهر الكونغو” يعقد مؤتمرًا صحفيًا

ينظم فريق عمل مشروع “تنمية إفريقيا ونهر الكونغو” غدا السبت مؤتمرا صحفيا لشرح التفاصيل العلمية المتاحة للمشروع وعرضها على جميع وسائل الإعلام ، كما سيقوم فريق العمل بعرض آخر التطورات الخاصة بالمشروع وما أسفرت عنه الاجتماعات المغلقة مع المؤسسات الحكومية والخاصة وممثلى القبائل الإفريقية المختلفة.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر المهندس إبراهيم الفيومى خبير التنمية الإفريقية ورئيس المشروع ، والدكتور مهندس أحمد عبد الخالق الشناوى خبير الموارد المائية وتصميمات السدود بالأمم المتحدة سابقا والدكتور عبدالعال حسن عطية الخبير الجيولوجى والباحثة السياسية بالشئون الإفريقية رودينا ياسين والدكتورة نانسى عمر المنسق العام والدكتور حسام طاش خبير الثروة الحيوانية والسمكية وثروت العيسوى المنسق الإعلامى وعادل الأمير مسئول التواصل الجماهيرى ، والعديد من الشخصيات العامة والرموز السياسية الوطنية وعدد من الأفارقة.

ا.ش.ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا