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الأمم المتحدة: أكثر من 240 ألف شخص مازالوا تحت الحصار في سوريا

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الأمم المتحدة: أكثر من 240 ألف شخص مازالوا تحت الحصار في سوريا الأمم المتحدة: أكثر من 240 ألف شخص مازالوا تحت الحصار في سوريا

دعت الأمم المتحدة مجددا اليوم السورية وجماعات المعارضة المسلحة الي ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين في سوريا.

وقدرت الأمم المتحدة أعداد المحاصرين من المدنيين في مختلف أرجاء سوريا بما لايقل عن 240 ألف شخص ، علي الرغم من انتهاء الحصار الذي كان مفروضا علي مدينة حمص القديمة أمس الخميس.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق خلال المؤتمر الصحفي اليوم “إن أعداد المحاصرين من المدنيين السوريين في مختلف أنحاء سوريا يصل حاليا الي أكثر من 240 ألف شخص ، حتي بعد التوصل الي اتفاق بين الحكومة والمعارضة بشأن اجلاء المقاتلين المعارضين من مدينة حمص”.

وأضاف ” لقد أكد اليوم كل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية ووكالة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين علي الاهتمام بالوضع الإنساني في سوريا، حيث لا تزال هناك حاجة ماسة للوصول الإنساني لمساعدة أكثر من 240 ألف شخص مازالوا تحت الحصار ، وهناك نحو 3.5 مليون شخص في نحو 262 موقعا داخل سوريا بحاجة ماسة للمساعدات ولم نتمكن من الوصول اليهم “.

ونوه بأن العاملين في المجال الإنساني بحاجة الى مزيد من الدعم والتسهيلات للتحرك في جميع أنحاء سوريا.

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