حبس وكيل كلية الزراعة بجامعة المنيا 15 يومًا لاتهامه بالتحريض على العنف

قررت النيابة العامة بالمنيا، حبس وكيل كلية الزراعة بجامعة المنيا 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بالتحريض علي التظاهر والشغب.

وكانت أجهزة الأمن بالمنيا برئاسة اللواء أسامة متولي مدير أمن المحافظة، وتحت إشراف العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي، والرائد عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا، قد تمكنت من ضبط وكيل كلية الزراعة لشئون البيئة، لاتهامه بالتحريض علي العنف وإثارة أعمال الشغب والتظاهر بجامعة المنيا.

وبمُداهمة منزله تم العثور على صور للرئيس المعزول محمد مرسي وإشارات رابعة العدوية وبعض المنشورات التحريضية.