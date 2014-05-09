حزب العمال الجزائرى يقرر المشاركة فى مناقشات مراجعة تعديل الدستور

قرر حزب العمال المشاركة فى المناقشات الجارية فى إطار اجراء المزيد من المشاورات حول مراجعة الدستور والتى أطلقها الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة يوم الاربعاء الماضى خلال اجتماع مجلس الوزراء.

وقال الحزب في بيان صدر عقب اجتماع الأمانة العامة للمكتب السياسى للحزب اليوم ـ أنه أحيط علما بقرار رئيس الجمهورية بدء مشاورات جديدة حول مراجعة الدستور وهو على استعداد للمشاركة فى هذه المناقشات رغم أن الحزب يناضل من أجل إصلاح كامل للدستور وليس مراجعة جزئية فقط.

ورأى الحزب الذى ترأسه المرشحة الرئاسية السابقة لويزة حنون ـ أنه من الايجابية والاهمية أن تشارك بقية الاحزاب السياسية فى هذا النقاش الخاص بتعديل الدستور ، مؤكدا ان الحزب لديه مقترحاته الخاصة التى لا يمكن الادعاء بأنها تحل محل السيادة الشعبية ، مشيرا ـ فى الوقت نفسه ـ انه لم يطلع على البنود محل التعديل حتى الآن.

ا.ش.ا