“الحركة الوطنية”: استقبال الامارات لبابا مصر استكمالاً لمواقفها السياسية المُشّرفه



> أشاد مروان يونس عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية بالاستقبال الطيب و الكريم لبابا مصر بابا الكرازة المرقسية بدولة الإمارات الشقيقة والذى يعبر عن ارتباط الإمارات شعبا و قيادة بالمصريين جميعا دون إقصاء لأي فصيل بسبب الدين أو العرق او اللون

> وأكد يونس أن هذا الموقف ما هوالإ استكمال للمواقف السياسية المشرفة و الكريمة للامارات الشقيقة التي وقفت دائماً بجوار مصر عمود الخيمة العربية الرئيسى.

> ووجه “يونس” الشكر لدولة الامارات و للبابا تواضروس البابا الشجاع الذي يستكمل المسيرة الوطنية للكنيسة المصرية محاولا فتح افاق تعاون ثقافي و فكري جديدة بانحاء العالم ناشرا ثقافة التسامح و المحبة بين الشعوب و الذي بزيارته يؤكد على رسالة تقدير شعب مصر لشعب و دولة الامارات الشقيقة