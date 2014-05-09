استهداف منزل مراقب التربية والتعليم بمدينة سرت الليبية بقنبلة يدوية

استهدف مسلحون مجهولون، اليوم الجمعة، منزل مراقب التربية والتعليم بمدينة سرت الليبية جراء تعرضه لهجوم بقنبلة يدوية.

وقال مصدر أمني إن مسلحين مجهولين استهدفوا منزل مفتاح عبد الكافي، مراقب التربية والتعليم بمدينة سرت، والكائن بالمنطقة السكنية الأولى، حيث تعرض لهجوم مسلح بقنبلة يدوية محلية الصنع، ما تسبب في أضرار مادية جسيمة بمدخل المنزل، وحرق سيارته، وتسببت في هلع وفزع سكان المنطقة من شدة الانفجار.

وفي السياق ذاته، استنكرت نقابة المعلمين بسرت الحادثة، مطالبة المجلس المحلي بتفعيل الأجهزة الأمنية بالمدينة وملاحقة هؤلاء المجرمين الذين قاموا بهذا العمل المشين.

ا.ش.ا