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القنصل الروسي بالغردقة يطالب المحافظ بالتحقيق في اهمال علاج مصابين روس

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القنصل الروسي بالغردقة يطالب المحافظ بالتحقيق في اهمال علاج مصابين روس القنصل الروسي بالغردقة يطالب المحافظ بالتحقيق في اهمال علاج مصابين روس

طالب القنصل الروسي روسلان رمضانوف بالغردقة اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر بالتحقيق في اهمال احدي شركات السياحة والتامين ومستشفي خاص في علاج ورعاية عدد من السائحين الروس تعرضوا للاصابة في حادث انقلاب سيارة بطريق الغردقة سفاجا الثلاثاء الماضي أثناء عودتهم من رحلة بحرية من الغردقة .

واتهم السائحون المصابون شركتي السياحة والتامين والمستشفي الخاص باستغلالهم ماليا واخراجهم من المستشفي قبل اكمال العلاج بالرغم من الامين عليهم بشكل كامل وطالب السائحون وزارة السياحة بالتحقيق في الواقعة .
> كان طريق سفاجا الغردقة قد شهد الثلاثاء الماضي انقلاب سيارة واصابة 10 سائحين روس باصابات متفرقة.

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