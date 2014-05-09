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أهلي جدة يضم نجم القادسية الكويتي

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أهلي جدة يضم نجم القادسية الكويتي أهلي جدة يضم نجم القادسية الكويتي

ضم نادي أهلي جدة السعودي رسميا السوري عمر السومة مهاجم فريق القادسية الكويتي حتى عام 2017.

وأعلن النادي الأهلي لوسائل الإعلام عن ضمه للسومة كلاعب آسيوي بديلا للكوري سوك هيون الذي يبحث النادي عن تسويقه للاستفادة منه بأفضل شكل ممكن في الفترة المقبلة.

ويمتلك السومة – 25 عاما – إمكانيات هجومية كبيرة إذ حصد لقب هداف الدوري الكويتي برصيد 26 هدفا، كما أحرز ستة أهداف في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

يذكر أن الأهلي خرج خالي الوفاض من كافة البطولات في الموسم المنقضي بعدما احتل المركز الثالث في بطولة الدوري السعودي كما خسر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لصالح الشباب.

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