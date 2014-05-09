حارس الشباب السعودي ' شمتان ' في ريال مدريد!

أقر وليد عبد الله حارس مرمى نادي الشباب السعودي أنه سعيدا بتعثر نادي ريال مدريد أمام فريق بلد الوليد في الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

وقال وليد عبد الله في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "صدى الملاعب" إنه يشعر بالشماتة في ريال مدريد بعد ضياع حلم الدوري بشكل كبير عقب تعادله مساء الأربعاء خارج ملعبه ليتسع الفارق بينه والمتصدر أتليتكو مدريد إلى أربع نقاط قبل جولتين من نهاية المسابقة.

وأوضح عبد الله أن سبب شعوره بالسعادة هو حبه لفريق برشلونة الغريم الأزلي للفريق الملكي.

يذكر أن عبد الله ساهم في فوز الشباب ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم ليختتم الفريق موسمه المحلي ببطولة ثمينة.