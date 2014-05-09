4 صفقات من العيار الثقيل منتظرة في الدوري السعودي

يتوقع أن تشهد فترة الانتقالات الصيفية الحالية صفقات من العيار الثقيل، رغبة من الأندية الكبرى بالدوري السعودي في تدعيم صفوفها للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.

واستعرضت صحيفة "سبورت" السعودية أهم الأسماء التي تتردد في الأوساط الرياضية والتي تعد الأقرب لمغادرة فرقها من أجل ارتداء ألوان فريق جديد.

تطمح الأندية في خطف نجوم الاتفاق بعد هبوط "فارس الدهناء" إلى دوري الدرجة الأولى المعروف بدوري "ركاء" السعودي.

محمد كنو

يأتي محمد كنو نجم الاتفاق على رأس قائمة النجوم المتوقع أن تتصارع عليهم الأندية الكبرى في السعودية هذا الصيف نظرا للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب والتي تؤهله لكي يكون مؤثرا مع الفرق المنافسة على الألقاب المحلية.

ويعد فريق الأهلي هو الأكثر حرصا على حسم صفقة كنو صاحب الـ20 عاما.

ويلعب كنو في وسط الملعب وطوله الفارع الذي يبلغ 190 سم يمكنه من حسم الألعاب الهوائية لصالحه، كما أنه يمتلك حس تهديفي بتسجيله 5 أهداف منهم هدفين بالرأس.

حمد الحمد

يقترب حمد الحمد مهاجم نادي الاتفاق من الانتقال لنادي النصر بطل دوري عبد اللطيف جميل في الموسم المنقضي ويزيد من احتمال ذلك اقترابه من الانتقال الحر وهو ما سيجبر الاتفاق على المسارعة ببيعه للاستفادة منه ماديا.

يبلغ حمد الحمد 27 عاما ويتميز في تنفيذ الكرات الثابتة بالإضافة لتسجيل الأهداف وصناعتها وربما سيكون عنصرا مؤثرا في حالة انتقاله إلى العالمي.

أحمد الكسار

يضع الهلال أحمد الكسار حارس مرمى الرائد الذي تألق في الموسم المنقضي على رأس أولوياته خاصة أن الزعيم فاوض فريق الرائد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لضمه ولكن فريق الكسار رفض ذلك لحاجته إليه.

ويعاني الهلال من تذبذب مستوى حراس المرمى في الفريق وهو ما يجعل حسم صفقة الكسار ضرورة ملحة للمنافسة بشكل أكبر على البطولات في الموسم المقبل بعدما أنهى الهلال الموسم المحلي دون الحصول على أي بطولة للمرة الأولى منذ سبعة مواسم.

علي الخيبري

يأمل نادي الشباب بطل كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم المنقضي في حسم أولى صفقاته هذا الموسم بالتعاقد مع مدافع وقائد نادي العروبة علي الخيبري.

ويبلغ الخيبري 25 عاما، ويمتاز بالأداء القوي والروح القتالية العالية كما أنه من النوع الذي يلعب بقوة ولكن دون خشونة.