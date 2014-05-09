حزب “مصر” يؤكد بطلان انعقاد المؤتمر العام الذي حدده أعضاء بالهيئة العليا

أعلن القائم بأعمال رئاسة حزب مصر المستشار نبيل عزمي بطلان صحة انعقاد المؤتمر العام للحزب الذي حدد أعضاء بالهيئة العليا للحزب موعدا له السبت الموافق 24 مايو الجاري.

وكان عدد من أعضاء الهيئة العليا لحزب مصر قرروا أمس عقب اجتماع لهم في مركز إعداد القادة تحديد موعد للمؤتمر العام يوم السبت الموافق ٢٤ مايو ٢٠١٤ ، على أن يفتح باب الترشح لمقعد رئاسة الحزب اليوم الجمعة ٩ مايو ، ويغلق قبل يوم المؤتمر بـ ٤٨ ساعة .

وقال الرئيس المؤقت لحزب مصر في بيان نشرته الصفحة الرسمية للحزب اليوم /الجمعة/ – إنه تبادر إلى علمه وجود دعوة إلى انعقاد هيئة عليا بتاريخ الخميس 8/5/2014 والذي وجه الدعوة لها الأستاذ عمرو عبد الحكيم.

وفي هذا الصدد .. أكد المستشار نبيل عزمي بطلان صحة الانعقاد وبطلان توجيه الدعوة لأنها صدرت ممن ليس له صفه فهو ليس عضوا في الهيئة العليا قانونا ولا يمثلها ، بحسب البيان.

وحذر من حضور مثل ذلك الاجتماع ، مؤكدا على عدم صحة انعقاده وما ينتج عنه من قرارات باطلة لا يعتد بها قانونا وأكد انه في حالة حضور أي عضو لهذا الاجتماع ستكون عضويته معلقة وسيتم إحالته للتحقيق إداريا.

وأكد الرئيس المؤقت للحزب أن الهيئة العليا القانونية هي صاحبة الاختصاص الأصيل والتي تم الإعلان عنها سابقا ، مضيفا “أن القادم أفضل للحزب وشبابه الواعد وأعضاؤه المحترمين وأن الفترة القادمة ستشهد العديد من الإجراءات القانونية التي ستساعد في بناء حزب قوي قادر على التواجد بقوة وبشكل فاعل في بناء مصر الحديثة”.

من جهته .. قال عمرو عبد الحكيم عضو الهيئة العليا للحزب إن أعضاء الهيئة العليا للحزب الذين يتحدث عنهم عزمي غير موجودين فعليا حاليا وإن كانوا مسجلين بالفعل لدى لجنة شئون الأحزاب لدى تأسيس الحزب ، وإن الهيئة العليا التي اجتمعت أمس اتخذت قرارات بعد أن اكتمل نصابها القانوني.

ا.ش.ا