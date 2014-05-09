أخبار عاجلة

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب -
«هيونداي» تكشف عن صورة تشويقية لسيارتها المرتقبة «كونا 2018» -
عانى من الوحدة وهكذا أوصاه والده قبل رحيله.. 14 معلومة عن هيثم أحمد زكي -
أدوار «أمينة رزق» كانت شرطًا لالتحاقها بالتمثيل.. 13 معلومة عن عواطف حلمي -
درس «الرسم» وعمل «صبي مكوجي» لمساعدة أسرته.. ما لا تعرفه عن علي الحجار -
جبل طارق.. أولى مشاكل أوروبا بعد "بركسيت" -
هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح" -
حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور) -
روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو -
فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

حزب “مصر” يؤكد بطلان انعقاد المؤتمر العام الذي حدده أعضاء بالهيئة العليا

Google+ Print
حزب “مصر” يؤكد بطلان انعقاد المؤتمر العام الذي حدده أعضاء بالهيئة العليا حزب “مصر” يؤكد بطلان انعقاد المؤتمر العام الذي حدده أعضاء بالهيئة العليا

أعلن القائم بأعمال رئاسة حزب المستشار نبيل عزمي بطلان صحة انعقاد المؤتمر العام للحزب الذي حدد أعضاء بالهيئة العليا للحزب موعدا له السبت الموافق 24 مايو الجاري.

وكان عدد من أعضاء الهيئة العليا لحزب مصر قرروا أمس عقب اجتماع لهم في مركز إعداد القادة تحديد موعد للمؤتمر العام يوم السبت الموافق ٢٤ مايو ٢٠١٤ ، على أن يفتح باب الترشح لمقعد رئاسة الحزب اليوم الجمعة ٩ مايو ، ويغلق قبل يوم المؤتمر بـ ٤٨ ساعة .

وقال الرئيس المؤقت لحزب مصر في بيان نشرته الصفحة الرسمية للحزب اليوم /الجمعة/ – إنه تبادر إلى علمه وجود دعوة إلى انعقاد هيئة عليا بتاريخ الخميس 8/5/2014 والذي وجه الدعوة لها الأستاذ عمرو عبد الحكيم.

وفي هذا الصدد .. أكد المستشار نبيل عزمي بطلان صحة الانعقاد وبطلان توجيه الدعوة لأنها صدرت ممن ليس له صفه فهو ليس عضوا في الهيئة العليا قانونا ولا يمثلها ، بحسب البيان.

وحذر من حضور مثل ذلك الاجتماع ، مؤكدا على عدم صحة انعقاده وما ينتج عنه من قرارات باطلة لا يعتد بها قانونا وأكد انه في حالة حضور أي عضو لهذا الاجتماع ستكون عضويته معلقة وسيتم إحالته للتحقيق إداريا.

وأكد الرئيس المؤقت للحزب أن الهيئة العليا القانونية هي صاحبة الاختصاص الأصيل والتي تم الإعلان عنها سابقا ، مضيفا “أن القادم أفضل للحزب وشبابه الواعد وأعضاؤه المحترمين وأن الفترة القادمة ستشهد العديد من الإجراءات القانونية التي ستساعد في بناء حزب قوي قادر على التواجد بقوة وبشكل فاعل في بناء مصر الحديثة”.

من جهته .. قال عمرو عبد الحكيم عضو الهيئة العليا للحزب إن أعضاء الهيئة العليا للحزب الذين يتحدث عنهم عزمي غير موجودين فعليا حاليا وإن كانوا مسجلين بالفعل لدى لجنة شئون الأحزاب لدى تأسيس الحزب ، وإن الهيئة العليا التي اجتمعت أمس اتخذت قرارات بعد أن اكتمل نصابها القانوني.

ا.ش.ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - قمة مصرية أردنية اليوم فى واشنطن بين الرئيس السيسى والملك عبدالله

الأخبار - قمة مصرية أردنية اليوم فى واشنطن بين الرئيس السيسى والملك عبدالله

مناقصات بـ3 مدن جديدة لإنشاء 1320 وحدة بالمرحلة الثانية لـ"دار مصر"

مناقصات بـ3 مدن جديدة لإنشاء 1320 وحدة بالمرحلة الثانية لـ"دار مصر"

تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»