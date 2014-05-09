أخبار عاجلة

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب -
«هيونداي» تكشف عن صورة تشويقية لسيارتها المرتقبة «كونا 2018» -
عانى من الوحدة وهكذا أوصاه والده قبل رحيله.. 14 معلومة عن هيثم أحمد زكي -
أدوار «أمينة رزق» كانت شرطًا لالتحاقها بالتمثيل.. 13 معلومة عن عواطف حلمي -
درس «الرسم» وعمل «صبي مكوجي» لمساعدة أسرته.. ما لا تعرفه عن علي الحجار -
جبل طارق.. أولى مشاكل أوروبا بعد "بركسيت" -
هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح" -
حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور) -
روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو -
فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

​​صورة.. ​قناة “BBC” تصور فيلم عن قصة حب رمسيس الثانى ونفرتارى بأبو سمبل

Google+ Print
​​صورة.. ​قناة “BBC” تصور فيلم عن قصة حب رمسيس الثانى ونفرتارى بأبو سمبل ​​صورة.. ​قناة “BBC” تصور فيلم عن قصة حب رمسيس الثانى ونفرتارى بأبو سمبل

كواليس تصوير الفيلم

قام وفد من قناة “BBC” البريطانية اليوم بزيارة معبد أبوسمبل لتصوير فيلم وثائقي عن حياة الملكة نفرتاري وقصة الحب الخالدة التي ربطت بينها وبين الملك رمسيس الثاني.

صرح بذلك الدكتور أحمد صالح مدير عام معبد أبوسمبل، وقال أن الوفد البريطاني كان برئاسة باحثة المومياوات الشهيرة “جوان فلتشر “والتي تشغل حاليًا منصب رئيس قسم المصريات في جامعة يورك البريطانية، وسبق لها العمل في عدة مواقع أثرية داخل خلال السنوات السابقة.

وأوضح صالح أن الفيلم الوثائقي عن الملكة نفرتاري يحكي قصة الحب التي ربطت بينها وبين الملك رمسيس الثاني، الذي بني لها معبدًا خصيصًا بجوار معبده الكبير في أبوسمبل، ليؤكد علي حبه العميق لزوجته الجميلة نفرتاري، مشيرًا إلى أن الوفد التليفزيوني البريطاني أعرب عن سعادته البالغة بتصوير هذا الفيلم في معبد أبوسمبل، والذي يعكس عظمة الإنسان المصري القديم في فن النحت وعلم الفلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - قمة مصرية أردنية اليوم فى واشنطن بين الرئيس السيسى والملك عبدالله

الأخبار - قمة مصرية أردنية اليوم فى واشنطن بين الرئيس السيسى والملك عبدالله

مناقصات بـ3 مدن جديدة لإنشاء 1320 وحدة بالمرحلة الثانية لـ"دار مصر"

مناقصات بـ3 مدن جديدة لإنشاء 1320 وحدة بالمرحلة الثانية لـ"دار مصر"

تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»