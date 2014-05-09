​​صورة.. ​قناة “BBC” تصور فيلم عن قصة حب رمسيس الثانى ونفرتارى بأبو سمبل

قام وفد من قناة “BBC” البريطانية اليوم بزيارة معبد أبوسمبل لتصوير فيلم وثائقي عن حياة الملكة نفرتاري وقصة الحب الخالدة التي ربطت بينها وبين الملك رمسيس الثاني.

صرح بذلك الدكتور أحمد صالح مدير عام معبد أبوسمبل، وقال أن الوفد البريطاني كان برئاسة باحثة المومياوات الشهيرة “جوان فلتشر “والتي تشغل حاليًا منصب رئيس قسم المصريات في جامعة يورك البريطانية، وسبق لها العمل في عدة مواقع أثرية داخل مصر خلال السنوات السابقة.

وأوضح صالح أن الفيلم الوثائقي عن الملكة نفرتاري يحكي قصة الحب التي ربطت بينها وبين الملك رمسيس الثاني، الذي بني لها معبدًا خصيصًا بجوار معبده الكبير في أبوسمبل، ليؤكد علي حبه العميق لزوجته الجميلة نفرتاري، مشيرًا إلى أن الوفد التليفزيوني البريطاني أعرب عن سعادته البالغة بتصوير هذا الفيلم في معبد أبوسمبل، والذي يعكس عظمة الإنسان المصري القديم في فن النحت وعلم الفلك.