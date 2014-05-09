“ائتلاف المطلك”: ما يجري في الفلوجة إبادة جماعية

وصف ائتلاف العربية بزعامة صالح المطلك ما يجري في الفلوجة بمحافظة الأنبار بأنه إبادة جماعية .

وقال عضو ائتلاف العربية جاسم الفلاحي في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن الاجراءات في الفلوجة وصلت حد الإبادة الجماعية مع تصاعد العمليات العسكرية والقصف المركز.

وأضاف الفلاحي، إن ائتلاف العربية يتابع باهتمام وبكثير من الألم ما يعانية السكان الأمنون الذين تجرعوا مرارة التهجير والإذلال ورجعوا الى بيوتهم داخل الفلوجة، مشيرا إلى أنهم يواجهون اليوم قصفا عنيفا ومركزا باستخدام المدفعية الثقيلة والراجمات والبراميل المتفجرة.

وتابع الفلاحي، أن هناك العشرات من الشهداء المدنيين الأبرياء ومئات من المصابين الذين لا يجدون العلاج اللازم ، إضافة الى تدمير الكثير من المنازل ومعظم مباني مستشفى الفلوجة العام .

وطالب عضو ائتلاف العربية القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء نوري المالكي بالتدخل الفوري للحفاظ على حياة المواطنين في مدينة الفلوجة والتفريق بينهم وبين القاعدة وداعش ، وإيقاف العمليات وتوفير ممرات آمنة للجهات الاغاثية لتأمين إيصال المساعدات الانسانية والطبية للأهالي داخل الفلوجة .

وكان مصدر في قيادة عمليات الأنبار أفاد صباح اليوم الجمعة ، بأن قوات من الجيش العراقي بدأت في تنفيذ عملية عسكرية واسعة بمساندة لواء مدرعات لتحرير مناطق غربي الفلوجة من عناصر تنظيم “داعش”، فيما أعلن مصدر طبي بمستشفى الفلوجة العام عن مقتل وإصابة أكثر من 50 شخصا في قصف لقوات الجيش على مناطق متفرقة من مدينة الفلوجة .

ا.ش.ا