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جلسة للمجلس الأعلى للجامعات وافتتاح مبنى لكليات جديدة بجامعة كفر الشيخ غدًا

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جلسة للمجلس الأعلى للجامعات وافتتاح مبنى لكليات جديدة بجامعة كفر الشيخ غدًا جلسة للمجلس الأعلى للجامعات وافتتاح مبنى لكليات جديدة بجامعة كفر الشيخ غدًا

الدكتور وائل الدجوي

يفتتح غدًا السبت، الدكتور وائل الدجوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المبنى الجديد لكلية الطب البشري، وكلية التربية النوعية، والعيادات الخارجية بكلية العلاج الطبيعي، وذلك خلال زيارة لجامعة كفر الشيخ، بمرافقة المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور رؤساء الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ أن الدراسة ستبدأ في كليات طب الفم والأسنان، العام الجامعي المقبل، وسيتفقد الوزير المستشفى الجامعي الجديد، ومركز المؤتمرات، والمبنى الجديد لكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي، وكلية علوم الثورة السمكية والمصايد، ومبنى كلية التمريض.

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