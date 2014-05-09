مستشفى “دراو” تنتهى من التقارير الطبية للمفقودين الأربعة وتسلمها للشرطة

قال الدكتور أسامه رضوان مدير مستشفى دراو المركزى، بأنه تم الإنتهاء من إعداد التقارير الطبية الخاصة بجثث الاربعة الذين عثر عليهم امس والذين كانوا ضلوا الطريق منذ الاحد الماضى وتم تسليم التقارير إلى مركز شرطة كوم أمبو، لتسليم الجثث لذويهم بمحافظتى الوادى الجديد وأسوان.

> وكان احد اهالى العبابدة بمنطقة وادى شعيط عثر على جثث 4 أشخاص وقام بالاتصال بالشرطة وبانتقال القوات والاسعاف تبين ان الجثث للاشخاص الاربعة الذين ضلوا طريقهم فى المنطقة الجبلية شمال مستودع البوتاجاز بقرية الكاجوج دائرة مركز كوم أمبو، والذين استمر البحث عليهم لمدة 4 ايام متواصلة وتم الاستعانة بطائرة حربية وبقوات حرس الحدود وقصاصى الاثر فى البحث عنهم ولكن لم يتمكنوا من العثور عليهم حتى عثر عليهم احد ابناء العبابدة بمنطقة وادى شعيت على بعد 40 كيلو من المكان الذى فقدوا فيه وتم نقل جثامينهم الى مشرحة دراو لاعداد التقارير الطبية والتى تم تسليمها الى مركز شرطة كوم امبو لعرضها على النيابة لاعطاء تصريح الدفن.