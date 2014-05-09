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نقابة الأطباء تقرر تعليق الإضراب الجزئى بعد فشل انعقاد الجمعية العمومية اليوم

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نقابة الأطباء تقرر تعليق الإضراب الجزئى بعد فشل انعقاد الجمعية العمومية اليوم نقابة الأطباء تقرر تعليق الإضراب الجزئى بعد فشل انعقاد الجمعية العمومية اليوم

قررت نقابة الأطباء تعليق إضراب الأطباء الجزئى الذى بدأ منذ أكثر من شهرين بمستشفيات وزارة الصحة، للمطالبة بكادر جديد، وذلك عقب الجمعية العمومية التى فشل عقدها اليوم الجمعة.

وقال بيان صادر عن النقابة مساء اليوم، الجمعة، إن هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء عقدت اجتماعا طارئا اليوم، عقب عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية الطارئة للمرة الثانية، وذلك لمناقشة نتائج المفاوضات مع ، والتى أسفرت عن تعديل ثلاث مواد من قانون 14 لسنة 2014 الخاص بحوافز وبدلات العاملين بالمهن الطبية، ما تضمن تحسنا فى البدلات وتحمل الوزارة لكامل تكاليف الدراسات العليا، وشمول حوافز الطوارئ لجميع أطباء الطوارئ، وصدور قرارين وزاريين، الأول لعلاج الأطباء، والثانى لوضع ضوابط واضحة للنقل والندب والتكليف لمنع الواسطة والتعسف.

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