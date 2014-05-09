"بى بى سى" تصور فيلم وثائقى عن قصة حب رمسيس الثانى ونفرتارى

قام وفد من قناة بى بى سى البريطانية اليوم بزيارة معبد أبوسمبل لتصوير فيلم وثائقى عن حياة الملكة نفرتارى وقصة الحب الخالدة التى جمعتها بالملك رمسيس الثانى.

صرح بذلك الدكتور أحمد صالح مدير عام معبد أبوسمبل، وقال إن الوفد البريطانى كان برئاسة باحثة المومياوات الشهيرة "جوان فلتشر" والتى تشغل حاليا منصب رئيس قسم المصريات فى جامعة يورك البريطانية وسبق لها العمل فى عدة مواقع أثرية داخل مصر خلال السنوات السابقة.

وأوضح أن الفيلم الوثائقى عن الملكة نفرتارى يحكى قصة الحب التى ربطت بينها وبين الملك رمسيس الثانى الذى بنى لها معبدا خصيصا لها بجوار معبده الكبير فى أبوسمبل ليؤكد على حبه العميق لزوجته الجميلة نفرتارى.

وأشار إلى أن الوفد التلفزيونى البريطانى أعرب عن سعادته البالغة بتصوير هذا الفيلم فى معبد أبوسمبل الذى يعكس عظمة الإنسان المصرى القديم فى فن النحت وعلم الفلك.