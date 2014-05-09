أخبار عاجلة

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب -
«هيونداي» تكشف عن صورة تشويقية لسيارتها المرتقبة «كونا 2018» -
عانى من الوحدة وهكذا أوصاه والده قبل رحيله.. 14 معلومة عن هيثم أحمد زكي -
أدوار «أمينة رزق» كانت شرطًا لالتحاقها بالتمثيل.. 13 معلومة عن عواطف حلمي -
درس «الرسم» وعمل «صبي مكوجي» لمساعدة أسرته.. ما لا تعرفه عن علي الحجار -
جبل طارق.. أولى مشاكل أوروبا بعد "بركسيت" -
هيئات مقدسية تدعو للتصدي لدعوات متطرفة لاقتحام الأقصى في "عيد الفصح" -
حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور) -
روما يبحث عن بطاقة العبور لنهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو -
فيدرير لا يسعى إلى صدارة التصنيف العالمي.. ولكنها ستأتي إليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

لوفتهانزا تفوز بجائزة أفضل شركة طيران أوروبية تخدم "الشرق الأوسط"

Google+ Print
لوفتهانزا تفوز بجائزة أفضل شركة طيران أوروبية تخدم "الشرق الأوسط" لوفتهانزا تفوز بجائزة أفضل شركة طيران أوروبية تخدم "الشرق الأوسط"

أعلنت الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا عن فوزها بجائزة أفضل شركة طيران أوروبية تخدم منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة بزنس ترافيلر ميدل إيست 2014 الذى أقيم مؤخراً عشية انعقاد معرض سوق السفر العربى الملتقى 2014 فى دبى، وتعقد المجلة جوائزها المرموقة استناداً إلى تصويت مستقل من قراء المجلة فى الشرق الأوسط.

وقد حصلت الدرجة الأولى ومجموعة خدماتها على متن لوفتهانزا على تصنيف فئة خمسة نجوم ضمن تصنيف نجوم سكاى تراكس فيما قامت الأكاديمية الأمريكية لعلوم الضيافة(AAHS) بتقديم جائزة الخمسة نجوم الماسية العالمية المرموقة إلى الناقلة الرائدة فى أوروبا.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365