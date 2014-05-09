لوفتهانزا تفوز بجائزة أفضل شركة طيران أوروبية تخدم "الشرق الأوسط"

أعلنت الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا عن فوزها بجائزة أفضل شركة طيران أوروبية تخدم منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة بزنس ترافيلر ميدل إيست 2014 الذى أقيم مؤخراً عشية انعقاد معرض سوق السفر العربى الملتقى 2014 فى دبى، وتعقد المجلة جوائزها المرموقة استناداً إلى تصويت مستقل من قراء المجلة فى الشرق الأوسط.

وقد حصلت الدرجة الأولى ومجموعة خدماتها على متن لوفتهانزا على تصنيف فئة خمسة نجوم ضمن تصنيف نجوم سكاى تراكس فيما قامت الأكاديمية الأمريكية لعلوم الضيافة(AAHS) بتقديم جائزة الخمسة نجوم الماسية العالمية المرموقة إلى الناقلة الرائدة فى أوروبا.