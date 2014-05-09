الأردن تستعد لاستلام أولى طائراتها من طراز بوينج787 أغسطس المقبل

تجرى شركة الخطوط الجوية الأردنية، كافة التحضيرات اللازمة لاستلام الطائرة الأولى من طراز بوينج 787، والتى ستدخل الأسطول خلال شهر أغسطس المقبل.

وتعمل شركة بوينج حالياً على إنتاج هذه الطائرة فى مصانعها بمدينة سياتل الأمريكية، كما ستدخل الملكية الأردنية أربع طائرات أخرى من ذات الطراز قبل نهاية العام الجارى من مجمل طلبيتها الكلية التى ستنضم للأسطول تباعاً خلال الأعوام القليلة اللاحقة.

وأشار مصدر مسئول بالخطوط الأردنية، إلى أن الطائرات الجديدة ستحل تدريجياً مكان الطائرات العاملة حالياً فى الأسطول من الطرازين إيرباص 340 و330، حيث ستمكن طائرات البوينج787 الشركة من توسيع شبكة خطوطها طويلة المدى ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة التى يشهدها عالم الطيران لاسيما مع المنافسة الإقليمية الحادة وسعى العديد من شركات الطيران فى المنطقة لتحديث أساطيلها وتوقيعها عقود شراء للطائرات مع عمالقة الصناعة فى العالم بوينج وإيرباص.