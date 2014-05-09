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أطفال سوريّون بترت الحرب أطرافهم يقدّمون مسرحيّة في الأردن

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أطفال سوريّون بترت الحرب أطرافهم يقدّمون مسرحيّة في الأردن أطفال سوريّون بترت الحرب أطرافهم يقدّمون مسرحيّة في الأردن

الجمعة 09-05-2014 17:23

بترت الحرب أطرافهم الصّغيرة، فمنهم من فقد يده ومثّل بيدٍ واحدة، ومنهم من جلس على كرسيه المتحرّك وألقى جملته المسرحيّة، ومنهم من خبّأ تشوّه وجهه بقطعة قماش رقيقة. لكنّهم برغم كلّ ذلك قدّموا عرضاً مسرحيّاً متكاملاً على خشبة المسرح، ولم يبالوا بشيء.
حوالى 25 طفلاً سوريّاً قدّموا يوم الأربعاء، في العاصمة الأردنيّة عمّان، عرضاً مسرحيّاً، بعنوان "طلعنا على الضّو"، تحت إشراف وإخراج الفنّان السّوري جلال الطّويل. وكانت المسرحيّة عن الأمل والحياة والحبّ والمستقبل المشرق في وجه الحرب البشعة التي تعيشها سوريا اليوم.
العرض قُدّم بالتّعاون بين فريقي "أثر الفراشة" و"ملهم" ومنظّمة "سوريات بلا حدود" بهدف علاج الأطفال السوريّين الأيتام من رهاب الحرب وآثارها النفسيّة.
المسرحيّة تمّ تقديمها للمرّة الأولى في شهر آذار/مارس المنصرم، وتمّت إعادتها بناءً على طلب الجمهور، على أن يعود ريعها بالكامل لصالح الأطفال السوريّين الأيتام.
وحضر المسرحيّة مجموعة من الفنّانين السوريّين، منهم: فارس الحلو، يارا صبري، مازن الناطور، مي سكاف، نوّار بلبل.

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