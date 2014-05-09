"الجارديان": صعوبات تواجه الأفارقة ضحايا الاتجار بالبشر فى مصر

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن ضحايا الاتجار بالبشر فى سيناء يواجهون صعوبات فى القاهرة، وهم ينتظرون إعادة توطينهم.

وتحدثت الصحيفة عن سيدة إريترية كانت مختطفة من قبل عصابات الاتجار بالبشر، التى تخطف اللاجئين الأفارقة الراغبين فى التسلل إلى إسرائيل، واستطاعت تلك السيدة أن تنجو بعد تدخل أحد شيوخ البدو الذى يحارب الاتجار بالبشر، وتقيم الآن فى القاهرة منذ شهرين، ولا يزال أمامها وقت طويل قبل أن تعرف ما إذا كان بإمكانها مغادرة مصر.

وتقول "الجارديان"، إن ضحايا الاتجار بالبشر عادة ما تكون لهم الأولوية فى إعادة التوطين فى الدول الغربية من قبل وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وهى المسئولة عن العدد الضخم من اللاجئين الذى يصل للقاهرة كل عام، إلا أن تنامى عدد اللاجئين السوريين أجبر الوكالة الأممية على قطع مساعداتها لمن تم الاتجار بهم بعد عامهم الأول فى مصر.

ومن بين 183 ألفاً من طالبى اللجوء واللاجئين فى مصر، يوجد حوالى 130 ألف سورى، وهناك 313 تم تسجيلهم لدى الوكالة كضحايا الاتجار، ويقول بعض الإريتريين فى القاهرة إنهم فى بعض الأحيان يمضون يومهم دون طعام.