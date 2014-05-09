وزيرة البيئة تقدم شهادتها بالمحكمة غداً فى دعوى وقف استخدام الفحم

تستمع الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غداً السبت، لشهادة وزيرة البيئة الدكتورة ليلى إسكندر بخصوص خطورة استيراد الفحم وتأثيره على البيئة والسياحة بجانب صحة المصريين، وكانت المحكمة قد أجلت الدعوى التى تطالب بإلزام رئيس مجلس الوزراء بمنع استيراد خام الفحم لصالح شركات الأسمنت لجلسة 10 مايو المقبل لورود الإعلان.

وقالت الدعوى التى أقامها هاني سمير على وحملت رقم 31731 لسنة 68 قضائية، إن استخدام مصانع الأسمنت فى مصر للفحم، بدلًا من الغاز، سيؤثر على البيئة، و السياحة فى مصر

> وأكدت الدعوى أن قرار مجلس الوزراء الصادر منذ أكثر من شهر باستخدام مصانع الأسمنت للفحم بدلًا من الغاز، اعتمد على قيام كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية والصين باستخدام الفحم فى توليد الطاقة، ونسى أن الولايات المتحدة بدأت حاليًا، فى الاستغناء تدريجيًا عن استخدام الفحم، وإحلال تكنولوجيا الطاقة البديلة.