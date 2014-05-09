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غداً.. القضاء الإدارى ينظر طعن مالك قناة الحافظ على حكم غلقها

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غداً.. القضاء الإدارى ينظر طعن مالك قناة الحافظ على حكم غلقها غداً.. القضاء الإدارى ينظر طعن مالك قناة الحافظ على حكم غلقها

تنظر الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق غداً، السبت، الطعن المقام من ناصر على موسى، صاحب شركة البراهين المالكة لقناة الحافظ الفضائية، والذى طالب فيه بإلغاء الحكم الصادر بوقف بث القناة، ووقف برنامج فى الميزان، الذى يقدمه الدكتور عاطف عبد الرشيد.

وذكر الطعن الذى حمل رقم 25603 لسنة قضائية 67، أن برنامج "فى الميزان" الذى يقدمه عاطف عبد الرشيد، استضاف الشيخ عبد الله بدر الذى أساء للفنانة إلهام شاهين، موضحًا أن كثيرًا من التجاوزات تحدث فى البرامج التى تبث على الهواء مباشرة ولا يمكن التجاوز عنها أو تحاشيها ويتم الاعتذار على الهواء عن حدوثها، ولهذا لا يجوز للقضاء أن يقحم نفسه فى مثل هذه الأمور.

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