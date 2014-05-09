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غدًا.. دائرة الإرهاب تستأنف محاكمة 80 إخوانيًا بالشرقية

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غدًا.. دائرة الإرهاب تستأنف محاكمة 80 إخوانيًا بالشرقية غدًا.. دائرة الإرهاب تستأنف محاكمة 80 إخوانيًا بالشرقية


> تنظر غدا دائرة الإرهاب بالشرقية, المنعقدة بمحكمة بلبيس بالشرقية, برئاسة المستشار صلاح حريز، وعضوية المستشارين أحمد أبا زيد وشريف بركات, محاكمة 80 إخوانيًا، محبوس منهم 30 بينهم نجل شقيق الرئيس المعزول الطالب “محمد سعيد ” والقيادي الهارب أمير بسام عضو مجلس الشورى المنحل.

وكانت النيابة العامة بالشرقية, قد أحالت بإشراف المستشار أحمد دعبس، المحامى العام لنيابات جنوب, 80 من الإخوان بالشرقية بينهم 26 طالبًا متهمين فى أحداث العنف بجامعة الزقازيق، و39 متهمين بحرق قسم شرطة القرين, و5 آخرين إلى محكمة جنايات الزقازيق, بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية, والتحريض على العنف والتجمهر والبلطجة والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فى القتل، وتعطيل وسائل الموصلات وإتلاف المنشآت العامة, على خلفية فض اعتصام رابعة العدوية .

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