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روسيا تحتفل بالذكرى الـ 69 لانتصارها على النازية بعرض عسكري

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روسيا تحتفل بالذكرى الـ 69 لانتصارها على النازية بعرض عسكري روسيا تحتفل بالذكرى الـ 69 لانتصارها على النازية بعرض عسكري

بدأت روسيا احتفالاتها بالذكرى الـ69 لإنتصاراتها على ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية بعرض عسكري في الميدان الحمر بالعاصمة موسكو .

وأوردت وكالة انباء نوفوستي الروسية أن 151 آلية عسكرية وحوالي 11 ألف جندي وضابط و69 طائرة شاركوا في استعراض عسكري شهدته العاصمة الروسية موسكو اليوم في الذكرى الـ69 للانتصار على ألمانيا الفاشية.

ومن بين الآليات التي ظهرت في الساحة الحمراء في وسط موسكو اليوم ناقلة الجنود المدرعة “بي تي أر-82″ ، وهي آلية جديدة ولم يحصل الجيش الروسي إلا على القليل منها بعد، ومدرعة “تايفون”، وهي آلية محصنة جدا يُنتظر أن تدخل الخدمة العسكرية رسميا خلال عام 2014.

وكان عرض النصر اليوم أول استعراض عسكري تشارك فيه أحدث منظومة صاروخية للدفاع الجوي هي “تور-أم2أو”، وأحدث منظومة صاروخية مضادة للدبابات هي “خريزانتيما-أس” .

وتستطيع منظومة “تور-أم2أو” توفير الحماية للقوات الصديقة، حيث أنها قادرة على صد أي هجوم تنفذه الطائرات والصواريخ.. أما منظومة “خريزانتيما-أس” فخصصت لتدمير الدبابات على اختلاف أنواعها، وتستطيع أيضا تدمير السفن البحرية غير الكبيرة والطائرات التي تقل سرعتها عن سرعة الصوت على ارتفاع منخفض، والمنشآت المصنوعة من الخرسان المسلح، والمخابئ المحصنة.

ومن جانبه .. أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأهمية عيد النصر الذي تحتفل به روسيا في التاسع من مايو في ذكرى الانتصار على ألمانيا الفاشية، مشددا على أن التاسع من مايو سيبقى أهم عيد وطني في روسيا.

وقال بوتين قبل بدء الاستعراض العسكري : “انقضت 69 عاما على انتهاء الحرب الوطنية الكبرى ولكن التاسع من مايو كان ولا يزال وسيظل أهم أعيادنا .. وأن هذا اليوم يؤكد على أهمية أن نكون مخلصين وأوفياء للوطن ونعرف كيف ندافع عن مصالحه”.

ودخلت روسيا الحرب العالمية الثانية بعد أن اعتدت ألمانيا وحلفاؤها على روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة في عام 1941.

وانتهت الحرب التي شنتها ألمانيا على روسيا باستسلام القوات الغازية وسقوط العاصمة الألمانية برلين أمام القوات السوفيتية في عام 1945.

ا.ش.ا

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