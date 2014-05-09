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“الإيكواس” تعرب عن استعدادها لمساعدة نيجيريا في مكافحة الإرهاب

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“الإيكواس” تعرب عن استعدادها لمساعدة نيجيريا في مكافحة الإرهاب “الإيكواس” تعرب عن استعدادها لمساعدة نيجيريا في مكافحة الإرهاب

أعربت المجموعة الإقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) عن استعدادها لمساعدة النيجيرية في مكافحة الإرهاب الذي تشكله جماعة بوكو حرام المتشددة من خلال شن الهجمات وخطف الأبرياء.

وقال مصدر في المجموعة التي تتخذ من العاصمة النيجيرية أبوجا ، في تصريح اليوم الجمعة إن هذا الإستعداد جاء خلال اجتماع الرئيس جودلاك جوناثان مع رئيس غانا جون مهاما وبعض زعماء دول الإيكواس الآخرين علي هامش المنتدي الإقتصادي الدولي حول أفريقيا المنبثق عن منتدي دافوس بسويسرا، الذي بدأ بأبوجا الأربعاء الماضي .

وأشار المصدر إلى أن الرئيس الغاني أخبر نظيره النيجيري بأن المسئولين عن الإستخبارات في دول المجموعة سيجتمعون بأكرا الأسبوع القادم لبحث الوسائل التي تمكن أن تساعد بها دول المجموعة الحكومة النيجيرية وخاصة بعد اختطاف أكثر من 200 تلميذة من داخل مدرسة ببلدة “شيبوك” بولاية “بورنو” شمال شرق البلاد علي يد عناصر يعتقد انها تابعة للجماعة منذ أكثر من 3 اسابيع.

ا.ش.ا

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