بالأسماء.. وصول 7 حالات جديدة مُصابة بأعراض تسمم لمستشفى البلينا بسوهاج

وصل مستشفى البلينا المركزى الان 7 حالات جديدة من اهالى قرية البورة التابعة لمدينة البلينا بمحافظة سوهاج مصابين ب فى حالة من الاعياء الشديد مع ارتفاع فى درجة الحرارة و قئ واسهال واسماء الحالات الجديدة هى ادهم اسماعيل رشدى وممروان اسماعيل رشدى ورضا عطوان مصطفى وملك احمد لطفى ومحمد احمد محمد احمد وملك احمد محمد

> احمد وحسام عبداللاة ابوضيف و احمد شكرى عبد الغفار كانت مستشفى البلينا قد استقبلت منذ قليل 30 حالة مصابة بنفس الاعراض الامر الذى احدث حالة من القلق والرعب بين اهالى القرية فيما اكد الاهالى ان ذات القرية تشهد اصابة عدد اخر بنفس الاعراض الا ان اهالى تلك الحالات رفض علاجها بالمستشفى وفضل العيادات الخاصة ومن المتوقع ان تشهد مستشفى البلينا المركزى وصول حالات اخرى تعانى نفس الاعراض من قرية البورة خلال الساعات القادمة وكانت ادارة البلينا الصحية بتشكيل لجنة لفحص سبب هذا التسمم و اخذ عينات عشوائية من مصادر المياة بالقرية لمعرفة سبب تسمم تلك الحالات وجارى تحرير محضر بالواقعة.