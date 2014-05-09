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​بالصور.. أمن أسيوط ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين

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​بالصور.. أمن أسيوط ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين ​بالصور.. أمن أسيوط ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين

أنهت مديرية ـمن أسيوط خصومة ثأرية بيتن عائلتي ” الزيدانية ، وجاد الله” بقرية الشنابله ـ دائرة مركز ابنوب .

ترجع احداث تلك الخلافات الى الخصومة الثأرية رقم 1 لسنة 2012م الناجم عنها مقتل عدد (2) وإصابة أخر من عائلة الزيدانية وكذا مقتل عدد (4) وإصابة عدد (3) من عائلة جاد الله بين العائلتين .
> وتم الصلح بحضور قيادات المديرية والأمن العام والبحث الجنائي ولجنة المصالحات بالمحافظة ورجال الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وعدد من أبناء العائلتين وأهالي القرية والقرى المجاورة بمنزل الحاج/ أحمد حمزة بذات الناحية.
> وتم التوفيق والتصالح والتراضي بين الطرفين وأقروا جميعاً بالصلح النهائي بينهما وتعهد كلاً منهما بعدم التعرض للآخر .

 

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