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“الداخلية”: القبض على 22 إخوانيًا خلال تظاهرات اليوم بالقاهرة والمحافظات

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“الداخلية”: القبض على 22 إخوانيًا خلال تظاهرات اليوم بالقاهرة والمحافظات “الداخلية”: القبض على 22 إخوانيًا خلال تظاهرات اليوم بالقاهرة والمحافظات

 


> تمكنت قوات الأمن اليوم بالتدخل والتعامل مع بعض العناصر الإخوانية بمناطق ” الرمل بمحافظة الأسكندرية – الطالبية و6أكتوبر بمحافظة الجيزة – جامعة الأزهر ومسجد السلام بمحافظة القاهرة – الفيوم بمحافظة الفيوم ” والذى شهد بعضها إشتباكات مع أهالى تلك المناطق .

وقد تعاملت الأجهزة الأمنية معها وتمكنت من ضبط 22 بحوزتهم فرد خرطوش و6 طلقات من ذات العيار و عدد من زجاجات المولوتوف وأسلحة بيضاء.
> كما تمكن رجال المفرقعات من العثور على عبوتين ناسفتين بمناطق ( جسر السويس بمحافظة القاهرة – وأسفل كوبرى أحمد عرابى بمحافظة الجيزة ) وتم التعامل معهما وإبطال مفعولهما .
> فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها ومتابعاتها للحالة الأمنية للبلاد من خلال إنتشار قواتها ودورياتها الأمنية بشتى محافظات الجمهورية والتصدى لكل ما يخل بأمن وإستقرار البلاد.

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