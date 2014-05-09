“الداخلية”: القبض على 22 إخوانيًا خلال تظاهرات اليوم بالقاهرة والمحافظات



> تمكنت قوات الأمن اليوم بالتدخل والتعامل مع بعض العناصر الإخوانية بمناطق ” الرمل بمحافظة الأسكندرية – الطالبية و6أكتوبر بمحافظة الجيزة – جامعة الأزهر ومسجد السلام بمحافظة القاهرة – الفيوم بمحافظة الفيوم ” والذى شهد بعضها إشتباكات مع أهالى تلك المناطق .

وقد تعاملت الأجهزة الأمنية معها وتمكنت من ضبط 22 بحوزتهم فرد خرطوش و6 طلقات من ذات العيار و عدد من زجاجات المولوتوف وأسلحة بيضاء.

> كما تمكن رجال المفرقعات من العثور على عبوتين ناسفتين بمناطق ( جسر السويس بمحافظة القاهرة – وأسفل كوبرى أحمد عرابى بمحافظة الجيزة ) وتم التعامل معهما وإبطال مفعولهما .

> فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها ومتابعاتها للحالة الأمنية للبلاد من خلال إنتشار قواتها ودورياتها الأمنية بشتى محافظات الجمهورية والتصدى لكل ما يخل بأمن وإستقرار البلاد.