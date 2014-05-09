بالفيديو .. نجوم WWE يحققون حلم طفل يصارع السرطان

"لم يعد يتبقى في حياة كونر الكثير"، هكذا قالت والدة كونر ميتشالك الطفل صاحب التسعة أعوام فقط.. والذي قضى سنواته القليلة في عشق ومتابعة المصارعة الحرة.

أرادت رابطة مصارعة المحترفين أن ترسم بسمة على وجه الطفل الذي هاجمه سرطان المخ في عامه السابع.

استقبله عظماء ونجوم اللعبة في الحلبة وسط هتافهم وتحيتهم للفتى الصغير الذي يصارع السرطان في أيامه الأخيرة.

وأقام نجوم المصارعة باستقبال كونر أثناء دخوله حلبة المصارعة مع المصارع دانيل برايان المفضل لدى كونر، وعقب صعوده دخل تريبل إتش وطالبه بأن يلكمه.

وقام كونر بلكم تريبل إتش الذي سقط أرضا في مشهد إنساني غرضه مداعبة الطفل الصغير الذي يصارع السرطان.

ونشرت قناة WWE مقطع تسجيلي يروي فيه الأسماء المشاركة ما فعلوه مع كونر والذي أطلق على نفسه لقب "ذا كراشر" (المُحطم).

كونر رحل قبل أيام قليلة بعد حقق نجوم المصارعة حلمه بمقابلتهم والصعود معهم على الحلبة.

شاهد قصة كونر