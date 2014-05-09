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تعرّفي الى تصاميم لمى حوراني لربيع و صيف 2014

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تعرّفي الى تصاميم لمى حوراني لربيع و صيف 2014 تعرّفي الى تصاميم لمى حوراني لربيع و صيف 2014

الجمعة 09-05-2014 16:56

يمكن القول أن شهر أيار ( مايو ) الحالي هو شهر تألق مجوهرات المصممة الأردنية لمى حوراني لهذا العام، فخلال الأيام القليلة القادمة تمر مجموعاتها الجديدة من المجوهرات على ثلاث محطات كبرى في القارة الأسيوية و منطقة الباسفيك ( المحيط الهادي).
فاليوم تعرض آخر تصاميم لمى حوراني لربيع و صيف 2014 في سنغافورة، فندق St.Regis في مستهل جولة تنتقل بعدها إلى هونج كونج ثم شنغهاي، ففي هونج كونج يستضيف جاليري أُوبرا مجموعات لمى حوراني الجديدة وذلك يوم 23 أيار/ مايو الجاري، لتنتقل بعدها إلى البر الصيني، و تحديداً فندق بنسويلا في شنغهاي، العاصمة الإقتصادية للصين اعتباراً من 29 ايار/ مايو الجاري.
تقدم لمى حوراني في عروضها الأسيوية هذه آخر مجموعاتها لربيع و صيف 2014، و لا سيما مجموعتي Glacier Affairs (الأنهار الجليدية) و Kingdom of universe (المملكة المعمورة)؛ إضافة إلى إطلاقها لخط جديد من المجوهرات من الفئة رفيعة المستوى.
اطلعي على مجموعة إكسسوارات لمى حوراني وأخبرينا ما رأيك بها

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سيدتي