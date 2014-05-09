غدًا.. أولى جلسات محاكمة مدرب “الفضيحة الجنسية” بالمحلة

تنظر محكمة جنح أول المحلة غدا السبت، أولى جلسات محاكمة عبد الفتاح الصعيدى مدرب الفضيحة الجنسية بمدينة المحلة، والذى يواجه تهم إشاعة أفعال مخلة بالآداب والنظام العام فى علانية، وتصوير نساء فى وضع مخل دون علمهن ونشرها فى المجتمع، مما يشجع على ممارسة الرذيلة، وممارسة الجنس مع 9 سيدات فى المحضر رقم 3975 إدارى أول المحلة.

وتأتى وقائع المحاكمة فى الوقت الذى قام فيه محمد مندى الجمسى المحامى وكيل أمين.إ.ا سائق بالسعودية برفع دعوى زنا ضد رحاب. ح بعد أن شاهدها زوجها من خلال فيديوهات الفضيحة الجنسية فى أحضان مدرب الكاراتيه.

كان أحمد أبو النجا وكيل نيابة أول المحلة قد أمر بضبط وإحضار الزوجة المتهمة بالزنا واستدعاء المتهم عقب حضوره للمحكمة للتحقيق معهما فى البلاغ الجديد المقدم ضدهم بالزنا.

وقامت النيابة العامة، بتفريغ السيديهات التى قدمها محامى الزوج الخاصة بالمتهمة أثناء ممارستها الرذيلة مع مدرب الفضيحة الجنسية بإحدى الصالات المؤجرة من نادى بلدية المحلة، وقيام المدرب بتصوير السيدات دون علمهن بجهاز اللاب توب الخاص به أثناء ممارسته الرذيلة معهن، والاحتفاظ بالفيديوهات ووضع اسم كل سيدة على الفيديو الخاص بها.

ومن المقرر أن تحيل المحكمة من جديد القضية للنيابة العامة بعد تقديم محامى الزوج دعوى الزنا ضد المتهم.

ومن المقرر أن تجرى أولى جلسات محاكمة المدرب وسط إجراءات أمنية مشددة خشية قيام أهالى الزوجات بالانتقام منه.