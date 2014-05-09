الأرصاد: طقس السبت مُعتدل على السواحل الشمالية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء، مائل للبرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحري.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية على مناطق من السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة تمتد حتى القاهرة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على مناطق من جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فهي معتدلة، وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ومترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، السبت، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 30

الإسكندرية 16 24

مطروح 15 22

بورسعيد 19 26

دمياط 19 23

بلطيم 18 23

الإسماعيلية 16 31

السويس 17 32

العريش 14 27

نخل 12 25

طابا 13 24

الطور 18 25

مرسى علم 20 31

الغردقة 20 30

شرم الشيخ 22 30

رفح 15 27

كاترين 10 21

سيوة 16 30

المنيا 18 32

الفيوم 17 31

رأس سدر 17 30

أبوسمبل 21 35

وسط الدلتا 17 30

أسيوط 16 32

سوهاج 17 33

الأقصر 18 33

أسوان 21 34

شلاتين 22 31

حلايب 22 29

الوادى الجديد 17 33

قنا 18 33

نويبع 20 27

السلوم 15 24