بالفيديو..محمد بن راشد يعتمد توسعات فندقية لمجموعة جميرا في 11 دولة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إن شركاتنا الوطنية في قطاعات الطيران والضيافة والموانئ والتطوير العقاري وغيرها هي التي تنقل قصة نجاح الإمارات لبقية شعوب العالم وتعد سفراء لنا في جميع الدول التي نستثمر فيها وتقع عليها مسئوليات أكبر من الجهات الحكومية فيما يتعلق بتمثيل اقتصادنا الوطني وتعزيز الثقة في استثمارات دولة الإمارات في القطاعات كافة.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه على الخطط التطويرية لمجموعة جميرا حتى العام 2017 ، حيث اعتمد سموه مشاريع توسعية للمجموعة في 11 دولة بقيمة 8 مليارات درهم بهدف إضافة أكثر من 4300 غرفة فندقية لمحفظة المجموعة خلال السنوات الثلاث القادمة، وذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه لمقر دبي القابضة يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " أن الاستثمارات الإماراتية الخارجية ستشهد تسارعا خلال السنوات القادمة، واستراتيجتنا الاستثمارية سترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي التوازن والتنويع والتوزيع الجغرافي الآمن بين شرق العالم وغربه".

كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتركيز التوسعات الفندقية خلال الفترات القادمة في الأسواق الخليجية عبر كافة المدن الرئيسية بالإضافة للسوق الصينية وبعض دول شرق آسيا ذات النمو الثابت والمستقر.

وتأتي الخطط التطويرية في مجموعة جميرا ضمن استراتيجية قطاع الضيافة في دبي القابضة، حيث تخطط المجموعة لإطلاق خططها الاستراتيجية في بقية القطاعات الاستثمارية والعقارية والتعليمية والتكنولوجية والطبية تباعا.

وتخطط مجموعة جميرا لتنمية إيراداتها للضعف خلال السنوات القليلة القادمة وتوسيع محفظة إدارتها للفنادق لتصل إلى أكثر من 40 فندقا و10 آلاف غرفة فندقية حتى العام 2017، والانتهاء من المرحلة الرابعة من توسعات مدينة جميرا في دبي مع بداية العام 2016 والتي تقع مقابل فندق برج العرب بمنطقة جميرا بدبي.

ويشمل المشروع أربعة أجزاء رئيسية، هي فندق ضخم من فئة خمس نجوم ومجمع للمطاعم بالإضافة لممشى مفتوح ومركز تجاري لمحلات التجزئة كما ستقوم المجموعة بأكبر توسع خارجي في جمهورية الصين الشعبية حيث تنوي التواجد في أكبر خمس مدينية صينية خلال الفترة القادمة.

وقد أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس مجموعة دبي القابضة أن الخطط التطويرية والتوسعية لقطاع الضيافة في دبي القابضة عبر مجموعة جميرا يأتي ضمن استراتيجية مستمدة من توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لجعل المجموعة أحد المساهمين في قصة نجاح دبي والإمارات ولتضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني ولتعزز هذه الاستراتيجية من العلامة التجارية الخارجية لدبي والإمارات ".

وقال معالي القرقاوي إن" التوسعات في مجموعة جميرا تتم بعد دراسات وافية للأسواق التي تمثل بعدا استراتيجيا لنا وتتميز بالنمو المستقر والواعد، والمجموعة لديها العديد من الفرص في مجموعة كبيرة من الأسواق حول العالم ولكن نلتزم دائما اختيار أفضل الفرص بما يتناسب مع خططنا وبما يكمل أيضا تواجد شركاتنا الوطنية الأخرى في هذه الأسواق الجديدة ويعزز وجودها ويدعم فرصها الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الأخرى".

وتدير مجموعة جميرا حاليا 22 فندقا في أكثر من 11 وجهة عالمية وتنوي المجموعة أن تضيف 19 فندقا جديدا إلى محفظتها خلال السنوات القليلة القادمة، بحيث تنمو إيرادات المجموعة من فنادقها بنحو الضعف في الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن دبي القابضة المالكة لمجموعة جميرا حققت أداء قويا في جميع قطاعات أعمالها في العام 2013 حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 177 في المائة ليبلغ 3ر3 مليار درهم.. كما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 27 في المائة عن السنة السابقة، ليصل إلى 6ر11 مليار درهم وبلغ إجمالي الأصول التقديري رقما قياسيا وصل لـ 116 مليار درهم.

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة كل من معالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس مجموعة دبي القابضة وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وسعادة أحمد بن بيات الرئيس التنفيذي لدبي القابضة والسيد جيرالد لوليس الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا .



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