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طلاب المدينة الجامعية بالأزهر يقطعون طريق “على أمين” بمدينة نصر

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طلاب المدينة الجامعية بالأزهر يقطعون طريق “على أمين” بمدينة نصر طلاب المدينة الجامعية بالأزهر يقطعون طريق “على أمين” بمدينة نصر

قام طلاب المدينة الجامعية بالأزهر بقطع طريق “على أمين” امتداد مصطفى النحاس بعد صلاة الجمعة.

وتحركت قوات الأمن من قسم ثانى مدينة نصر المجاور بالمدينة الجامعية لفض قطع الطلاب الشارع و تفريقهم .

وفور وصول قوات الأمن إلى المدينة تراجع الطلاب داخل المدينة الجامعية راشقين قوات الأمن بالحجارة والألعاب النارية من داخل المدينة ومرددين هتافات مناهضة للمرشحى الرئاسة ” حمدين صباحى ” ” عبدالفتاح السيسى ” وضد الداخلية .

وقررت قوات الأمن التعامل مع الطلاب بقنابل الغاز المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش .

(المراسل : عمر عبدالناصر)

 

 

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