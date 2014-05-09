"محبى مصر السلام" تقيم احتفالية لتوقيع ديوان "حالة حب فى وسط الضرب"

أقامت جمعية محبى مصر السلام أمسية شعرية احتفالا بمناسبة توقيع الشاعر إدوارد المصرى ديوانه الرابع "حالة حب فى وسط الضرب"، بحضور كل من محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ومحافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن ورئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء.

وقدم الأمسية هانى عزيز أمين عام جمعية محبى مصر السلام والذى قال إن ديوان ( حالة حب فى وسط الضرب ) مرتبط بالثورة. ووجه عزيز الشكر لمن قاموا بالثورة سواء اتفقنا أو اختلفنا معهم، لأنهم أظهروا حقيقة الإخوان على الأرض.

> وأشاد أمين عام جمعية محبى مصر السلام بالدور الذى تقوم به الشرطة فى مكافحة إرهاب الإخوان، ومشيدا بتضحياتها المستمرة ، ومؤكدا على أنها تتحمل فاتورة إرهاب جماعة الإخوان.

وأضاف عزيز بأن الجيش يساند الشرطة فى حربها ضد إرهاب جماعة الإخوان، ومؤكدا أن الشعب والجيش والشرطة إيد واحدة .

ودعا عزيز المصريين للتصويت للمشير عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة لأنه وقف فى وجه الخطر، بالإضافة إلى أنه قادر على النهوض بمصر من أزماتها الكثيرة والمتعددة.

وتكلم الشاعر إدوارد المصرى قائلا بأن ثورة يونيو سببت له حالة من السيولة الفكرية، دعته أن يكتب قصيدة أو قصيدتين فى اليوم، فقد كانت الثورة ملهمة له من الحراك الذى حدث.

واكد الشاعر ادوارد بأن ما رآه فى ميدان التحرير من حالة حب بين المصريين هى التى جعلته يكتب قصيدته حالة حب وسط الضرب .

ثم تكلم إدوارد المصرى عن قصيدته ( أنا المسحول ) والتى كتبها عندما تم سحل حماده صابر أمام قصر الاتحادية، مؤكدا بأن كل مصرى لا يحصل على حقه فهو مسحول .

كما مدح إدوارد المصرى المرأة المصرية فى قصيدة بعنوان ( يا ام ملاية لف ) وقصيدة بعنوان ( انا المصرى) و ( زمان يامه ) و ( وشعراء ) و (فنجالى ) ( انى انزف عشقا).

ثم تكلم الدكتور خلف عبد العظيم الميرى نائبا عن وزير الثقافة الدكتور محمد صابر عرب ، والذى اثنى على شعر الشاعر ادوارد المصرى .

واشاد الدكتور خلف بتضحيات الشرطة المصرية المتواصلة والمستمرة فى حماية المصريين من الارهاب . واشار خلف عبد العظيم الى انه شارك فى اصدار مجلد عن شهداء الشرطة ولم يخش التهديدات فى سبيل اكماله .

كما اثنى عبد العظيم على دور الجيش ودوره العظيم فى حماية الشعب ، وانه بالرغم من الظروف الصعبة التى تمر بها مصر الا انه احتل المركز الثالث عشر عالميا

> كما القى الشاعر بهاء الدين بعض الابيات الشعرية مدح فيها الشرطة المصرية ، كما القى الشاعر محمد بغدادى بعض الابيات الشعرية التى انتقد فيها النظام العالمى الجديد متهما اياه بانه يريد تدمير مصر والمنطقة العربية، وألقت الشاعرة مروة نبيل قصيدة شعرية بعنوان " قلق " وصفت فيها حال المصريين،وغنى الفنان محمد ثروت اغنية ( شدة وهتزول يا بلدى )

> كما غنى مجد القاسم اغنية فى حب مصر ثم غنى اغنية اخرى من كلمات الشاعر ادوارد المصرى وتم إذاعة أغنية تسلم الأيادى كإحدى فقرات الأمسية .