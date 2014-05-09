بالصور.. إرتفاع عدد مصابى انهيار منزل المحلة لـ4 بينهم حالة خطرة

أرتفع عدد المصابين فى حادث إنهيار منزل، بمنطقة محلة البرج، بمدينة المحلة إلى 4 أشخاص، بينهم حالة خطرة.

والمنزل مكون من ثلاثة طوابق ملك إبراهيم محب، على مقهى أسفل العقار، والمصابون هم وحيد فوزى السيد، وحسن حليم، والشحات عبد العاطى إسماعيل، وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام لتلقى العلاج، وفاطمة محمد الجندى مصابة بتهتك فى الذراع الأيسر والقدم اليسرى واشتباه نزيف بالمخ، وتم نقلها لمستشفى طنطا الجامعى فى حالة خطرة.

وكان رئيس المدينة قد قرر تشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة العقار ، وإعداد تقرير بشأنه ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام بينهم سيدة فى حالة خطيرة تصادف مرورها أسفل المنزل .