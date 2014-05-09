صراع بين تشيلسى ومانشستر يونايتد لضم “كافانى” من باريس سان جيرمان

يخوض ناديا تشيلسى ومانشستر يونايتد لكرة القدم معركة شرسة فى موسم الانتقالات الصيفية من اجل اقناع نادى باريس سان جيرمان الفرنسى للتخلى عن مهاجمه ادينسون كافانى فى ظل عدم وضوع مستقبل اللاعب فى الفريق المتوج حديثا بالدورى الفرنسى للموسم الثانى على التوالى.

كانت انباء قد اشارت بقرب رحيل كافانى من نادى العاصمة الفرنسية رغم انضمامه للفريق فى بداية الموسم المنتهى فقط وتردد ان الناديين الانجليزيين مهتمين باللاعب 27 عاما.

غير ان ناصر الخليفى رئيس باريس سان جيرمان صرح بأن كافانى لن يغادر الفريق وقال فى تصريحات لمحطة قنال + “كافانى باقى معنا وهو مرتبط بعقد سارى ولم ينته بعد وعلى كل من يريد ضمه ان يتخلى عن هذه الفكرة”.

وذكر موقع مترو ان كافانى يشعر بالاحباط من وجوده فى باريس سان جيرمان حيث يشركه المدير الفنى لوران بلان فى غير مركزه كرأس حربة بينما يحظى السويدى زلاتان ابراهيموفيتش بكل الاهتمام والاضواء وهذا الامر ربما يكون العامل الحاسم فى رحيل اللاعب.

ا.ش.ا