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الإسماعيلي يرفض إعارة ليبية لعبد ربه وشوقي السعيد

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الإسماعيلي يرفض إعارة ليبية لعبد ربه وشوقي السعيد الإسماعيلي يرفض إعارة ليبية لعبد ربه وشوقي السعيد

رفض مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة محمد أبو السعود طلب استعارة لنجمي الفريق حسني عبد ربه وشوقي السعيد من أندية ليبية نظرا لأنها لا تناسب النادي أو اللاعبين.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com يوم الجمعة: "العروض لا تناسب النادي ولا نفكر في الموافقة عليها، إذ نسعى لبناء فريق جديد في الموسم المقبل".

وأضاف "لا نفكر في الاستغناء عن لاعبين يعدوا من أعمدة الفريق".

وتابع أبو السعود "من الممكن أن نوافق على إعارة لاعبين في أضيق الحدود وبما يتناسب مع النادي واللاعب".

وأتم "في حالة وصول عروض أوروبية لا يمكن رفضها لأنها ترفع من شأن الكرة المصرية".

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