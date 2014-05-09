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عبد الفضيل يعود لتدريبات الأهلي بعد 4 أشهر .. وإصابة معوض

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عبد الفضيل يعود لتدريبات الأهلي بعد 4 أشهر .. وإصابة معوض عبد الفضيل يعود لتدريبات الأهلي بعد 4 أشهر .. وإصابة معوض

عاد شريف عبد الفضيل مدافع الأهلي للمشاركة في التقسيمة بتدريبات الأهلي لأول مرة منذ أربعة أشهر عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

ونقل مراسل FilGoal.com الجمعة أن عبد الفضيل خاض التقسيمة وبات جاهزا للدخول في قائمة غزل المحلة التي تعلن يوم السبت لمواجهة ستقام على ملعب المكس يوم الأحد في الدوري الممتاز.

وبات قرار انضمامه لقائمة الأهلي فنيا بحسب روؤية فتحي مبروك المدير الفني.

وفي سياق متصل، تعرض سيد معوض لإجهاد في العضلة الخلفية، وسيخضع لاختبار غدا يحدد مشاركته في مواجهة غزل المحلة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 33 نقطة.

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