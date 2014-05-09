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بالصور.. جنازة عسكرية لمجند بعد استشهاده في حادث سير صباح اليوم

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بالصور.. جنازة عسكرية لمجند بعد استشهاده في حادث سير صباح اليوم بالصور.. جنازة عسكرية لمجند بعد استشهاده في حادث سير صباح اليوم

جانب من الجنازة العسكرية لشهيد الشرطة

اتشحت قرية جزيرة الأحرار التابعة لمركز طوخ بمحافظة بالقليوبية بالسواد حزناً على استشهاد المجند عبد الباسط جمال عبدالباسط عبد الخالق من قوة شرطة النجدة بقليوب، الذى لقى مصرعه صباح اليوم الجمعه، في طريقه لتسليم مسجلين خطر بعد القبض عليهما، لمركز شرطة قليوب، أثناء إستقلاله سيارة المتهمين، فانقلبت بهم من أعلى الطريق الدائري.

وشيع المئات من أهالي القرية ,وأسرة الشهيد جثمانه في جنازة عسكرية، يتقدمهما اللواء أسامة بكر مساعد مدير الامن لفرق بنها، نيابة عن اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، والعقيد عصام الغزالى مدير العلاقات العامة بمدير الأمن، والعقيد لطفى فتحى مأمور مركز طوخ .

واكد والد الشهيد ويعمل خفير نظامي، أن الفقيد يبلغ من العمر 32 سنة، وله زوجة، و4 بنات وهو الشقيق الاكبر لاخوته من الذكور،مطالبا بسرعة القصاص من المتهمين.

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