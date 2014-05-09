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مؤتمر” أدب الطفل بين التراث والحداثة ” على ضفاف بحيرة قارون 20 مايو الجارى

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مؤتمر” أدب الطفل بين التراث والحداثة ” على ضفاف بحيرة قارون 20 مايو الجارى مؤتمر” أدب الطفل بين التراث والحداثة ” على ضفاف بحيرة قارون 20 مايو الجارى

وزارة الثقافة

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الشاعر سعد عبدالرحمن، وإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة الكاتب منتصر ثابت، و الدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم، مؤتمر “أدب الطفل بين التراث والحداثة” على ضفاف بحيرة قارون بالفيوم في الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري.

يتولى الأمانة العامة للمؤتمر القاص والروائي أحمد طوسون، ويرأس لجنة أبحاثه الشاعر والروائي أحمد قرني ،ويرأس المؤتمر الفنان عبد الرحمن نور الدين.

وينناول المؤتمر عدة محاور ، الأول تحت عنوان التراث وأدب الأطفال المعاصر، “مسرح الطفل والموروث الثقافي “،”أشكال الحكى التراثي”، ” تجدد الخيال فى شعر الأطفال”، أما محوره الثاني فيناقش مستقبل أدب الأطفال من خلال أبحاث تحت عنوان ” نحو كتابة جديدة للطفل”،” صورة المرأة فى الكتابة للطفل “،”الوسائط الحديثة وأدب الأطفال”، بينما المحور الثالث يتناول استلهام التراث فى الفنون الموجهة للطفل من خلال “ألعاب وأغانى الأطفال “،”رسوم الأطفال والخيال الشعبي “، ” التراث الثقافي وفنون الطفل”.. بخلاف جلسة شهادات إبداعية لنخبة من الكتاب والمبدعين عن تجاربهم الخاصة في الكتابة للطفل، وأمسية شعرية يشارك فيها الشعراء الضيوف وشعراء الفيوم.

ويكرم  المؤتمر كلاً من يعقوب الشاروني وأحمد زحام ومحمد الشافعي وعفاف طبالة ومحمود قاسم وعبدالرحمن نور الدين .

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