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سيول على منطقة العلالمة وسنور ببنى سويف.. والمحافظ:لا خسائر فى الأرواح والمنشآت

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سيول على منطقة العلالمة وسنور ببنى سويف.. والمحافظ:لا خسائر فى الأرواح والمنشآت سيول على منطقة العلالمة وسنور ببنى سويف.. والمحافظ:لا خسائر فى الأرواح والمنشآت

صورة أرشيفية

ضربت موجة من الأحوال الجوية غير المستقرة مناطق متفرقة من محافظة بنى سويف صباح اليوم تمثلت فى التعرض للسيول وسقوط الأمطار والرياح الشديدة وارتفاع نسبة البرودة.
> وقال المستشار مجدى البتيتى، محافظ بنى سويف إن السيول التى تعرضت لها المحافظة وبالتحديد فى قريتى العلالمة وسنور بمركز بنى سويف لم تحدث اى خسائر فى الأرواح أو المنشآت والمنازل.

وأضاف أن بنى سويف بها 7 مخرات للسيول كلها سليمة وغير مسدودة وان مخر السيل فى المنطقة الشرقية بمحافظة بنى سويف استقبل المياه بداخله وادى ذلك الى ارتفاع المياه بنسبة 60 سم وقال اننا نتابع السيول التى هطلت على المنطقة بغزارة ولم تؤدى الى حدوث اى كوراث ولم تصاب المنازل المحيطة بالقريتين باى اضرار.

وقال البتيتى إن أجهزة الرى بكامل طاقتها موجودة فى المنطقة المعدة لمخر السيل وان منطقة العلالمة بمركز بنى سويف والتى هطلت عليها الامطار بشدة بدات فى الجفاف ومنطقة سنور التى تقع فى مخر السيل هناك معدات الرى جاهزة فى حالة زيادة مياه الامطار عن الحد الطبيعى لها وان مخر السيل الموجود يستوعب كميات الامطار (السيول ) وتقذف بها الى نهر النيل.

وأكد مصدر أمنى أن سوء الأحوال الجوية والسيول والأمطار لم يتسبب فى قطع طريق بنى سويف الصعيد الصحراوى كما ادعت بعض المواقع الاليكترونية وان الامور تسير بصورة طبيعية.

وكان اللواء إبراهيم هديب، مدير أمن بنى سويف تلقى بلاغاً من اللواء زكريا ابوزينة مدير المباحث الجنائية بسقوط امطار غزيرة على منطقة العلالمة وسنور صباح اليوم عبارة عن سيول شديدة ولم يحدث اى خسائر فى الارواح أو المنشآت.

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