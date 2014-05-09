مقتل رجل شرطة رميًا بالرصاص في أعمال عنف في العاصمة الفنزويلة كاراكاس

قال مسؤولون اليوم الجمعة، إن رجل شرطة قتل رميا بالرصاص في أعمال عنف بعد أن قامت قوات الأمن بفض معسكرات اعتصام لمحتجين مناوئين للحكومة في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قوله “إن رجل الشرطة قتِل بواسطة قناص أثناء قيامه بتنظيف المنطقة وإزالة الحطام الذي خلفه هؤلاء المحتجون القتلة” – على حد وصفه.

وأفادت وسائل الإعلام الفنزويلية أن ثلاثة شرطيين أصيبوا جراء فض معسكرات الاعتصام، فيما أعلن وزير الداخلية ميجيل رودريجيز عثور الشرطة على مخدرات وأسلحة ومتفجرات وقذائف هاون في معسكرات الاعتصام، فضلا عن إلقاء القبض على أكثر من 240 شخصا بعد مداهمات لأربعة معسكرات احتجاج شرق كاراكاس.

يشار إلى أن فنزويلا تشهد مظاهرات عارمة منذ عدة أشهر، وصفها مادورو بأنها محاولة من جانب العناصر اليمينية للإطاحة به، فيما يحتج المتظاهرون على ارتفاع معدلات الجريمة وغلاء المعيشة وتردى الحالة الاقتصادية للبلاد.