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بالصور.. عاصفة رعدية تضرب «ساعة الحرم المكي» وتُوقفها عن العمل

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ضربت عاصفة رعدية، فجر الجمعة، «ساعة مكة» بالحرم المكي، وأدت لإيقافها أثناء هطول الأمطار على مكة المكرمة.

وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة وثقت لحظة نزول الصاعقة على الساعة وأخرى توضح توقفها عن العمل بعد أن ضربتها الصاعقة، حسبما أفادت وسائل الإعلام ، الجمعة.

ويعود إنشاء الساعة الأطول في العالم في شهر رمضان من عام 1431 هـ، بعد ما أعلن الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، في (حينها)، أن خادم الحرمين أمر بإنشاء «ساعة مكة» فوق مجمع أبراج البيت بمدينة مكة المكرمة على ارتفاع حوالي 601 متر، ليتسنى رؤيتها وسماعها من كل الجهات، ومن مسافة تصل إلى 13كم. إذ تبلغ أبعاد الجهة الواحدة من ساعة مكة المكرمة ٤٣ متراً عرضاً و٤٣ متراً ارتفاعاً كما تعلوها كلمة الله من الجهات الأربع.

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